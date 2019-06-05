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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet IŞIK/DHA
05.06.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Konya'da korkunç olay! Hepsi 18 yaşından küçük 4 çocuk...

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Konya'da korkunç olay! Hepsi 18 yaşından küçük 4 çocuk...

KONYA'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali (19), yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gezinti yapan Tevfik El Ali ve yanındaki arkadaşının önü,  yine motosikletli olan 4 kişi tarafından kesildi. Grup, Tevfik El Ali ve arkadaşından cep telefonlarını ve paralarını istedi. El Ali direnince iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında H.Y. (15), Tevfik El Ali'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan El Ali, arkadaşının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tevkif El Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan H.Y. ile yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.O. (17) ve A.M.'yi (17), saklandıkları evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Şüpheliler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çocuk gaspçılar, suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü
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