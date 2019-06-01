Çocuk edebiyatı Doğu Ekspresi’nde
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara’dan Kars’a kadar nostaljik bir seyahat sağlayan Doğu Ekspresi’nde çocuklara yönelik ‘Çocuk Edebiyatı Vagonu’ projesi başlatacak.
Ankara-Kars arasında sefer yapan Türkiye’nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Bakanlık, 2017 yılının aralık ayından bu yana yaklaşık 536 bin yolcu taşıyan Doğu Ekspresi’ne çocukların da ilgisini çekmek için özel bir vagon tasarlıyor.
YAZARLARLA BULUŞACAKLAR
Bakanlığın 2019 performans programında yer alan ve ‘Çocuk Edebiyatı Vagonu’ isminin verilmesi planlanan proje kapsamında trenin durduğu her istasyonda çocukların, çocuk kitabı yazarları ile buluşması sağlanacak. Çocuklara okumayı sevdirmek ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak için planlanan vagonla birlikte yazarların yanı sıra yayınevleri, illüstratörler, masal yayıncıları gibi mesleklerden konunun uzmanları çocuklarla buluşacak.
Ankara’dan Kars’a kadar birbirinden farklı atölyelerin güzergâh üzerindeki duraklarda bulunan çocuklarla da buluşması planlanıyor. Trenin diğer vagonlarında bu deneyimi yaşamak isteyen kişilerle de yolculuk süresince farklı atölyelerin yapılması hedefleniyor.
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