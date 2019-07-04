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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çocuk doktoruna kaçak böbrek baskını

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Çocuk doktoruna kaçak böbrek baskını

Çocuk hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, İsrailli bir böbrek hastasına Suriyeli bir kişiden yasadışı böbrek nakli yapılmasına aracılık ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Hatay’da yaşayan Suriyeli Ahmet Zına, (32) maddi durumunun kötü olduğunu söyleyerek Facebook’ta ilanla böbreğini 10 bin dolara satılığa çıkardı. İlanı gören İsrailli Nimer Hayadrı (50), Ahmet Zına İle bağlantıya geçti. Nakilin Türkiye’de olması için anlaşan ikili İstanbul’da buluştu. İddiaya göre, çocuk hastalıkları konusunda televizyonlardaki programlara katılan ve İstanbul’da özel bir hastanede çalışan doktor Hayri Gözlükgiller, kendisiyle nakil ameliyatı için bağlantıya geçen 2 kişiyi havalimanından aldı.

35 BİN DOLAR İSTEDİ

Gözlükgiller, nakil için 35 bin dolar isterken peşinat olarak Hayadrı’dan 8 bin Euro aldı. Ayrıca parayı aldığına dair kaşeli, imzalı bir kâğıdı Hayadrı’ya verdi. Hayadrı ise 500 dolar karşılığında Ahmet Zına, ile akraba olduğunu gösterir sahte Suriye pasaportları hazırlattı. Ancak doktor Gözlükgiller bu durumun sorun yaratabileceğini belirterek, ikilinin arkadaş olduklarını ve gönüllü olarak nakil işlemini yaptıkları yönünde belge hazırlamalarını istedi.

Bu sırada Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı nakille ilgili ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 21 Haziran’da hastaneye gitti. Nakil işlemi başlamak üzereyken Hayadrı, Zına, tercüman Yusuf E. ve doktor Gözlükgiller gözaltına alındı. Nakil için hastaneye verilen evrakın sahte olduğu belirlendi. Aramalarda doktorun, Nimer Hayadrı’ya verdiği 8 bin Euro aldığına dair kaşeli imzalı kâğıt da ele geçti. Hayadrı’dan para aldığını kabul eden doktor Gözlükgiller’in “Para tahlil içindi. Parayı asistanıma verdim” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Hayri Gözlükgiller ve Ahmet Zına tutuklanırken, diğerleri serbest kaldı. Nimer Hayadrı’nın işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Hayadrı’yı doktora yönlendiren Filistinli kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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