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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA,
06.08.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu! İstanbul'da cani babaya linç girişimi

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Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistan uyruklu bir şahıs, çocuğunu yolun ortasında dövmeye başladı. Hızını alamayan cani baba daha sonra çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurdu. Birkaç kez de çocuğunu yere vuran babaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar adamı da linç etmeye kaktı. Yaralı çocuk ve vatandaşların dövdüğü baba, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli şahıs, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, “Ben olay yaşanırken büfedeydim bende kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm hemen kucağıma alarak ilk yardım da bulundum ve hastaneye götürdüm” dedi.

Olay esnasında postanede bulunan Tuncay Gül isimli bir vatandaş ise, “Ben postanedeydim orta refüjde kalabalığın toplandığını gördüm olay yerine gittiğimde yerde yatan küçük erkek çocuğunu gördüm kafasında ve bel kısmında büyük darbe vardı. Biz olayın ilk önce kaza olduğunu düşündüm. Ama daha sonra babanın şiddet uyguladığını öğrendim babanın ciddi şekilde ceza alması lazım” diye konuştu.

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