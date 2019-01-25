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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
25.01.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Tarifsiz acı! Böyle beklediler...

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Adana’da üzerine televizyon ünitesi düşerek ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi alındı. Annesi Vela El Bekri çocuğunun cenazesinin alındığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba ise çocuğunun cenazesini fotoğraflarına bakarak bekledi.

Adana'da üzerine televizyon ünitesi düşerek ölen 3 yaşındaki Suriyeli Gays El Bekri'nin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Acılı baba Muhammed El Bekri, çocuğunun cenazesini, cep telefonundaki fotoğraflarına bakarak bekledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriyeli Muhammed El Bekri ve Vela El Bekri çiftinin 3 yaşındaki oğulları Gays El Bekri'nin üzerine televizyon ünitesi düştü. Durumu fark eden aile, çocuklarını özel bir hastaneye götürdü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gays El Bekri kurtarılamadı.

ÇOCUĞUNUN CENAZESİNİ FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BEKLEDİ

4 yıl önce 4 çocuğuyla birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli aile, çocukları Gays El Bekri'nin cenazesini yapılan otopsisinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan almaya geldi. Acılı baba Muhammed El Bekri, çocuğunun cenazesini, cep telefonundaki fotoğraflarına bakarak bekledi. Annesi Vela El Bekri ise gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhammed El Bekri, olayın olduğu sırada orada olmadıklarını, oğullarının oyun oynarken televizyon ile birlikte üniteyi üzerine düşürdüğünü söyledi.

Gays El Bekri'nin cenazesi defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.

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