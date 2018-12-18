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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
18.12.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Çocuğunu o halde görünce şoke oldu

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Çocuğunu o halde görünce şoke oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Yeliz B., ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi oğlunun okulda başka çocuklar tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Anne, "Çocuğumu okulda kimin darbettiği belli değil ancak diğer öğrenciler tarafından darbedildiği belli. Sağ yanağında morluklar ve vücudunda darbe izleri var" dedi.

Efeler ilçesinde yaşayan Yeliz B., 1'inci sınıf öğrencisi oğlu 7 yaşındaki A.B.'yi 13 Aralık Perşembe sabahı okuduğu Yedieylül İlkokulu'na bıraktı. Akşam almaya geldiğinde ise oğlunun yüzünde ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Anne çocuğundaki morlukları kimin yaptığını okul idaresi görevlilerine sordu. Ancak iddiasına göre bir cevap alamadı. Küçük oğluna aile sağlık merkezinden darp raporu alan anne, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Oğlunun başka öğrenciler tarafından dövüldüğünü söylediğini ileri süren anne Yeliz B., "Okulda kimin darbettiği belli değil ancak diğer öğrenciler tarafından darbedildiği belli. Sağ yanağında morluklar ve vücudunda darbe izleri var. Oğlumu o halde görünce şok yaşadım. Biz onu eğitim alsın diye gönderiyoruz, dayak yesin diye değil. Kimseden bir cevap alamayınca önce Aile Sağlık Merkezi'ne giderek darp raporu aldım. Daha sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldum. Oğlumu bu duruma kimin getirdiğinin bulunmasını istiyorum.

Okulda güvenlik kameraları var. Oğlum okula gitmek istemiyor. Dün okula gitmedi. Bugün ise derslerinden geri kalmaması için zorla ikna ederek yolladım. Çocuğumu döven çocuklardan ve okul idaresinden şikayetçiyim. Okul yönetimi, beni arayıp çağırabilirdi. Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde ağlarken buldum. Çocuğumun yüzünde ve vücudunda tırnak izleri de var" dedi.

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