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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.12.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Çocuğunu kurtarmak için hayatını kaybetmişti... Acılı eş konuştu: Her saniyesi aklımda

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Bahçelievler’de bebek arabasıyla yolda yürürken aracın altında kalarak can veren ve yaptığı hamleyle 2 buçuk yaşındaki bebeğini kurtarmayı başaran kahraman babanın eşi konuştu. Yaşanan o anları unutamadığını söyleyen Esin Yenice, "Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda" dedi.

Bahçelievler’de eşiyle ve çocuğuyla yolda yürürken kayan aracın altında kalan ve yaptığı bir hamleyle bebeğinin hayatını kurtaran kahraman babanın eşi konuştu. Bebeğini kurtarırken kendisi can veren baba Orhan Yenice, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

Eşinin gözleri önünde can verdiğini söyleyen Anne Esin Yenice, yaşadığı o korkunç anları anlattı. Esin Yenice, Annemlerden eve geliyorduk. Eşimle beraber yürürken kolundan çıktığımı hatırlıyorum. Daha sonra döndüğümde eşimin duvarda sıkıştığını gördüm. O an için müdahale ettim sıkışan eşime, elimde incinme oldu. Olay anından sonra ambulans geldi. Rabbim o anları kimseye yaşatmasın. Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda. Ambulans gelince kaldırıldı ama yapılacak bir şey kalmadığı söylendi. Ben o gün bu gündür Orhansız yaşıyorum. Önce Orhan'ı yerde gördüm sonra Melih Berat’ın arabasının sıkıştığını gördüm. Hemen Melih Berat’a baktım bir şeyi yoktu. Oradakilere verdim çocuğumu. Hiçbir kelime açıklamıyor acımızı. Bundan sonraki dualarıma hep Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın diyorum. Her geçen gün daha kötüleşiyor. zaman ilaç olmuyor" diye konuştu. 

"Önce bebek arabasının ön tekerleklerini ezmiş" 

Olay anını anlatan Orhan Yenice'nin ağabeyi Selahattin Yenice, "Dört metre mesafeden geliyor araç. Önce çocuk arabasına vuruyor. Çocuk arabasını itiyor. Çocuğun arabasını kardeşim sürüyor. Çocuğa vurunca frene basmadan devam ediyor. Çocuğu itiyor o ara kardeşim. Önce bebek arabasının ön tekerleklerini ezmiş. Annesi ayaklarını yukarı toplamış. Ayakları açık olsaydı onunda ayakları kopardı. Çocuğu itiyor. Kendini duvar dibine çekiyor. Araba eziyor sonra sıkışıyor. Birkaç kez gidip geliyor araç. Kafasına darbe alıyor sonra. Sıkışınca da araç geri çekememiş arabayı. Gelinimiz uyarmış ama ne yapayım kaza oldu demiş. Daha öncede burada çok kazaya karışmış" dedi.

Bahçelievler'de akıl almaz kaza kamerada
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