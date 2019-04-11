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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN / DHA
11.04.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Çocuğunu AVM'ye terk eden anneye dava şoku!

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Çocuğunu AVM'ye terk eden anneye dava şoku!

Bursa’da 4 yaşındaki oğlu Hamza’yı bir AVM’nin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne hakkında 3 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

BURSA'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E.(31),  hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Gamze Nur E., 4 Ocak günü, oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun parkına getirdi. Bir süre sonra da cebine 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı not bırakıp, oyun alanında terk etti. Yalnız çocuğu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Çocuğu teslim alan polisler, kimliğini belirledikleri anne Gamze Nur E.’y gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini söyleyen anne, sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hamza ise Sırameşeler Çocuk Evleri Yurdu'na  yerleştirildi.

Gamze Nur E. hakkında  Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Ayan Büyükçetinkaya tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli annenin yaklaşık 8,9 ay önce babası cezaevinde olan oğlunu yurda teslim edip, geri aldığı, bakamayacağını düşünerek yeniden yurda vermek istediği ancak sürecin uzun olacağı düşüncesiyle, çaresizlik içinde terk etme eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı. Cebine kendi el yazısıyla yazdığı notu bırakan annenin oğlunun yurda verileceğini bildiği ifade edilen iddianamede pişman olduğunu söylediği sözleri de kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

“Çok zor durumdayım, kimsem yok, ona bakamıyorum, tek çarem buydu. Bir başıma yapabildim. Kendime bakamıyorum.  Onu da perişan etmek istemiyorum. Nasıl insan bu demeyin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, İyiliği için mecburdum, Allah onu korusun. Hayat gülerse bir gün bende çocuğuma kavuşurum” notulu yazında yer aldığı iddianamede anne hakkında, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'Terk etme' suçlarından toplam 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi
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