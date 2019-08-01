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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
01.08.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Çocuğunu AVM'de terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek

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Çocuğunu AVM'de terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek

Bursa'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakıp terk eden 31 yaşındaki Gamze Nur E.'nin, 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme ilk duruşmaya katılmayan annenin ikinci duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Gamze Nur E., 4 Ocak günü oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun parkına getirdi. Bir süre sonra da cebine 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı not bırakıp oyun alanında terk etti.

Yalnız çocuğu fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Polis ekipleri, el yazısıyla yazılan notu incelemeye alırken, küçük Hamza Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.

Çocuğunu AVMde terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Kısa süre sonra kimliği tespit edilen anne Gamze Nur E., bir otel odasında gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini anlatan anne, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan annenin yargılanmasına Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Çocuğunu AVMde terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek

DURUŞMAYA POLİS ZORUYLA GETİRİLECEK

Tutuksuz sanık anne Gamze Nur E., duruşmaya gelmedi. Mahkeme annenin, ikinci duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi
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