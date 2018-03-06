'Çocuğun cinsel istismarına karşı bu düzenlemeler yapılsın'

Kocaeli Barosu öncülüğünde 13 kurumun bir araya gelerek hazırlanan kitapçık, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda yapılan açıklamada, sorunun çözümü için tek çıkış yolunun cezaların ağırlaştırılması olmadığı vurgulandı.

TEK ÇÖZÜM CEZALARI ARTIRMAK DEĞİL

“Çocukların cinsel istismarı sorununun çözüm yolu; cezaların arttırılması ya da ağırlaştırılmasına indirgenmemelidir” denilen açıklamada “Konuyu bir bütün olarak değerlendirip, suçun önlenmesini hedef alan yasal düzenlemeler yapılmasına ve önleyici hizmet modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.



ÇOCUKLAR ALEYHİNE SONUÇ DOĞURUYOR

Bunlardan biri de, çocuğa yönelik cinsel suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yapılması gereken değişikliklerdir. Mevcut düzenleme, failin çocuk olduğu durumlarla yetişkin olduğu durumlar arasında bir fark gözetmemekte ve çocuğun cinsel istismarı suçunu, mağdurun yaşına bağlı olarak tanımlamaktadır. Bu durum, uygulamada çocuklar aleyhine ağır sonuçlar doğmasına ve bu sonuçlara çözüm aranırken de yetişkin suçluların lehine sonuç doğuracak önerilerin gündeme getirilmesine neden olmaktadır” denildi.



GEÇİCİ DEĞİŞİKLİKLER SORUNLARI ÇÖZMEDİ

Uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü için hızla yapılan yasal değişikliklerin daha önemli sorunlara kapı araladığına işaret edilen açıklamanın devamında “Örneğin; 2015 yılında Anayasa Mahkemesinin verdiği iki iptal kararı sonrasında yapılan geçici yasal değişiklikler sorunları çözmeye yetmemiştir. 2016 yılının Kasım ayında, TBMM’de bu yönde yapılan tartışmalar, bir aşamadan sonra, çocuklar arasında, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın gerçekleşen cinsel eylemlere nasıl bir tepki ya da ceza verileceği noktasında toplanmıştır. Bu tartışmalara son dönemde ensest, erken ve zorla evlendirme konuları da dâhil olmuştur” denildi.



DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ SIRALANDI

Toplantıda önerilerine ilişkin ise şöyle denildi: “Fail çocuğun cinsel dokunulmazlığa karşı fiili; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı değil ise eylemi nedeniyle cezalandırılması yerine bu suçlar için özel olarak öngörülmüş, yapılandırılmış ve düzenlenmiş güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanması önerilmektedir. Böylece cinsel dokunulmazlığa karşı suçun hem failinin hem de mağdurunun çocuk olması ve fiilin zora dayalı olmaması haline özgü, onarıcı adalet ilkelerini öne çıkaran bir anlayış sergilenerek, mağdur ve fail çocuğun korunması amaçlanmıştır.”

Açıklamanın devamında değişiklik yapılması önerilen kanun maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verildi.