‘Çocuğun ağırlığının yüzde 10’u olmalı’
Okulların açılmasına az bir süre kala veli ve öğrenciler, okul alışverişlerine hız verdi.
Okul çantası, bu alışverişlerde en önemli ihtiyaçlar arasında. Bu konuya dikkat çekenlerden biri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl, her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek gözardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler” dedi. Bakan Selçuk’un önerileri ise şöyle:
- Görsel güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar seçmenizi öneririz.
- Seçeceğiniz çantanın sırtı ve omuz askıları sünger destekli olursa çocuğunuz rahat eder.
- Çanta ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10-15’i kadar olmasına dikkat edin.
- Eşyaları yerleştirirken en ağırları sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirin.
- Çantanın boyunu çocuğunuzun boyuna göre ve çantanın altını çocuğun bel hizasına gelecek şekilde ayarlayın.
- Tek omuzda taşımak yorar, eşit yük dağılım için iki omuz askısını da takılmalı.
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