Çocuğum hangi okulda kayıtlı? E-Okul ilkokul kayıt bilgileri!
Çocuğum hangi okula kayıtlı sorusu, son günlerde birçok velinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu sistem üzerinden görebilecek olan veliler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, çocuğum hangi okula gidecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bazı bilgiler
Çocuklarının hangi okula gideceğini resmi kaynaklar üzerinden görüntülemek isteyen öğrenciler, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte, Çocuğum hangi okulda kayıtlı sorusuna cevaben detaylı bilgiler
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.
2013 YILINDA DOĞANLAR İÇİN ZORUNLU İLKOKUL ÇAĞI
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|80
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|ŞUBAT
|79
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MART
|78
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|NİSAN
|77
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MAYIS
|76
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|HAZİRAN
|75
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|TEMMUZ
|74
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|AĞUSTOS
|73
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EYLÜL
|72
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EKİM
|71
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|KASIM
|70
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|ARALIK
|69
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2014 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|68
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|ŞUBAT
|67
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|MART
|66
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|NİSAN
|65
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|MAYIS
|64
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|HAZİRAN
|63
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|TEMMUZ
|62
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|AĞUSTOS
|61
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EYLÜL
|60
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EKİM
|59
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|KASIM
|58
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|ARALIK
|57
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|56
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|55
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|54
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|53
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|52
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|51
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|50
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|49
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|48
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|47
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|KASIM
|46
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ARALIK
|45
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|44
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|43
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|42
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|41
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|40
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|39
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|38
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|37
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|36
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|35
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|KASIM
|34
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|ARALIK
|33
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
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