Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul sorgulama ekranı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul sorgulama ekranı!
GeriGündem Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul sorgulama ekranı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul sorgulama ekranı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuğum hangi okula gidecek? MEB E Okul sorgulama ekranı!

Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, okulların açılmasına saatler kala birçok velinin gündemindeki konu olmaya başladı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E-Okul üzerinden yayımlanan bilgilere göre çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı ve okula başlama yaşı hakkında bazı bilgiler

Çocuğum hangi okula gidecek sorusuna internet üzerinden cevap aranmaya devam ediliyor. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? İşte, okula başlama yaşı ve E-Okul çocuğum hangi okula gidecek ekranı hakkında bazı bilgiler

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

2013 YILINDA DOĞANLAR İÇİN ZORUNLU İLKOKUL ÇAĞI

DOĞUM AYIEYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK80 İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
ŞUBAT79İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
MART 78İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
NİSAN77İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
MAYIS 76İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
HAZİRAN75İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
TEMMUZ74İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
AĞUSTOS73İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
EYLÜL72İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
EKİM71VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
KASIM70VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
ARALIK69VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2014 YILINDA DOĞANLAR

DOĞUM AYIEYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK68OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
ŞUBAT67OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
MART 66OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
NİSAN65OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
MAYIS 64OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
HAZİRAN63OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
TEMMUZ62OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
AĞUSTOS61OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
EYLÜL60OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
EKİM59OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
KASIM58OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
ARALIK57OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR

DOĞUM AYIEYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK56BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
ŞUBAT55BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MART 54BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
NİSAN53BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MAYIS 52BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
HAZİRAN51BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
TEMMUZ50BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
AĞUSTOS49BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EYLÜL48BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EKİM47BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
KASIM46BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
ARALIK45BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR

DOĞUM AYIEYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK44BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
ŞUBAT43BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MART 42BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
NİSAN41BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MAYIS 40BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
HAZİRAN39BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
TEMMUZ38BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
AĞUSTOS37BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EYLÜL36BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EKİM35KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
KASIM34KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
ARALIK33KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ünlülerin güzellik merkezinde şok olay! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum'
Milli Eğitim Bakanı’ndan kayıt parası uyarısı
Polis baskın yaptı, onlar Türk kahvesi içti! Rahatlıkları 'pes' dedirtti
Her duyguyu ‘dozunda’ yaşayın: Aşırı mutluluk da kalbi öldürüyor