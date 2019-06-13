Çocuğum hangi okula gidecek? İşte, yaş sınırları
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, son günlerde birçok velinin araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, binlerce velinin yeni dönem öncesi gündeminde yer alan 'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusunun cevabı
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yaş sınırına göre boyutlanacak. İşte, yaş sınırları hakkında detaylı bilgiler;
30 Eylül itibariyle;
2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına
2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı
2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı
2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu
2014 doğumlulardan66 ila 68 aylık arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu,
2013 doğumlulardan 69 ila 71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir,
2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.
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