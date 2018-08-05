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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
05.08.2018 - 17:15, Son GÃ¼ncelleme:

ÇocuÄŸum hangi okula gidecek? Ä°lkokul kayÄ±t sorgulama ekranÄ±

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ÇocuÄŸum hangi okula gidecek? Ä°lkokul kayÄ±t sorgulama ekranÄ±

Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusu, evlatlarÄ± ilk kez okula baÅŸlayacak olan vatandaÅŸlarÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu oldu. Bu yÄ±l 2014 doÄŸumlular ana sÄ±nÄ±fÄ±na, 2012 doÄŸumlular ise ilkokula baÅŸlayacak. Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusu ise Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ekran Ã¼zerinden yanÄ±t bulunabilecek. Ä°ÅŸte, evlatlarÄ± ilkokula baÅŸlayacak olan vatandaÅŸlar iÃ§in Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusunun cevabÄ±

Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusu iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar devam ediyor. Ä°lkokul Ã§aÄŸÄ±na gelen Ã§ocuklar iÃ§in okul dÃ¶neminin gelip gelmediÄŸi MEB'in ekranÄ± Ã¼zerinden Ã¶ÄŸrenilebilecek.

Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek otomasyonu, okul Ã§aÄŸÄ±na gelen evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitim durumunu Ã¶ÄŸrenmek isteyen anne babalarÄ±n gÃ¼ndem konusu oldu. Ä°ÅŸte, Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusunun cevabÄ±nÄ± arayanlar iÃ§in detaylÄ± bilgiler

30 EylÃ¼l itibariyle;

2014 doÄŸumlulardan 48 ila 53 aylÄ±k arasÄ±nda olanlara ana sÄ±nÄ±fÄ±na
2014 doÄŸumlulardan 54 ila 56 aylÄ±k arasÄ±nda olanlar zorunlu ana sÄ±nÄ±fÄ±
2013 doÄŸumlulardan 57 ila 59 aylÄ±k arasÄ±ndakiler zorunlu ana sÄ±nÄ±fÄ±
2013 doÄŸumlulardan 60 ila 65 aylÄ±k arasÄ±ndakiler 1. sÄ±nÄ±fa isteÄŸe baÄŸlÄ±, ana sÄ±nÄ±fÄ±na zorunlu
2013 doÄŸumlulardanÂ66 ila 68 aylÄ±k arasÄ±ndakiler dilekÃ§e vererek 1. sÄ±nÄ±f kaydÄ± erteleyebilme, ana sÄ±nÄ±fÄ±na zorunlu,
2012 doÄŸumlulardan 69 ila 71 aylÄ±k arasÄ±ndakiler 1. sÄ±nÄ±f kaydÄ± zorunlu ancak raporla bir yÄ±l ertelenebilir,Â 
2012 doÄŸumlulardan 72 ay ve Ã¼stÃ¼ ise zorunlu eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±na tabi olarak kayÄ±tlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Ã‡OCUÄžUNUZUN HANGÄ° OKULA KAYITLI OLDUÄžUNU Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

OKULA YENÄ° BAÅžLAYACAK Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N UZMANLARDAN Ã–NERÄ°

Yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 17 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak. Bu sene Ã§ocuÄŸu ilkokul birinci sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak anne babalar farklÄ± bir heyecan yaÅŸÄ±yor. Ã‡ocuÄŸunun okula alÄ±ÅŸma sÃ¼recinin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± merak ederken, onlarÄ± eÄŸitim Ã¶ÄŸretim hayatÄ±na hazÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Uzmanlar ise, tatilde Ã§ocuklarÄ± okuryazar yapabilmek ve birinci sÄ±nÄ±fa hazÄ±rlamak iÃ§in ailelere bazÄ± Ã¶nerilerde bulunuyor. Rehberlik KoordinatÃ¶rÃ¼ Ferhan Uz GÃ¼Ã§lÃ¼â€™ye gÃ¶re ilk adÄ±m, Ã§ocuklarla birlikte kendi adÄ±nÄ± yazÄ±p harflerle tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak. GÃ¼Ã§lÃ¼â€™nÃ¼n diÄŸer Ã¶nerileri ÅŸÃ¶yle:

Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KURMA KOLAYLIÄžI SAÄžLIYOR
Bir yetiÅŸkin gibi okumalarÄ± ve yazmalarÄ± beklenmese de Ã§ocuklarÄ±n okul Ã¶ncesi okuryazarlÄ±k pratiÄŸi yapmasÄ± gerekiyor. Ailelerin, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte hareket edebilecekleri en ideal zamansa, okula baÅŸlamadan Ã¶nceki yaz tatili. Ã‡ocuklarÄ±n erken okuryazarlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenmesindeki amaÃ§, harfleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman tanÄ±masÄ± ve o sesi Ã§Ä±karabilmesi. Bu dÃ¶nemde okuma yazmanÄ±n, soldan saÄŸa doÄŸru olduÄŸunun da Ã¶ÄŸretilmesi gerekiyor. Okula ilk kez baÅŸlayacak Ã§ocuklarÄ±n yaz tatilini verimli deÄŸerlendirmeleri adÄ±na anne ve babalara bÃ¼yÃ¼k sorumluluk dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Erken okuryazarlÄ±k; Ã§ocuÄŸa sadece harf becerisi deÄŸil, konuÅŸma, kendini ifade etme, Ã¶ÄŸrenme ve iletiÅŸim kurma kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor. Veliler bu sÃ¼reÃ§te Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kendileriyle, arkadaÅŸlarÄ±yla, yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± insanlarla daha kolay ve Ã¶zgÃ¼venli bir ÅŸekilde iletiÅŸim kurduÄŸunu gÃ¶zlemleyecektir.

Ã‡OCUÄžUNUZUN ADINI YAZMAKLA BAÅžLAYIN
Ä°lkokula baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilerimizde de gÃ¶zlemlediÄŸimiz gibi harfleri Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nda en Ã§ok kendi isimlerini, sonrasÄ±nda anne ve babalarÄ±nÄ±n isimlerini yazmak onlarÄ± Ã§ok mutlu ediyor. Bebek yaÅŸlardan beri duymaya alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ismi yazmayÄ± Ã¶ÄŸrenmek onlar iÃ§in kalÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalara bu adÄ±mdan baÅŸlanabilir. OkumayÄ± sÃ¶kene kadar ona ilk defa duyacaÄŸÄ± kelimeler iÃ§eren yazÄ±lar okunmasÄ± hem anlamÄ±nÄ± merak etmesine hem de iÃ§inde bir an Ã¶nce yazma isteÄŸi uyanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak. AnlayacaÄŸÄ± ve takip edebileceÄŸi ÅŸekilde yazÄ±lar yazmak, harf kavramÄ±nÄ± anlamasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.

SAYILARI DA TANIMALI
Tabi, bu eÄŸitimde sadece harflere deÄŸil sayÄ±lara da aÅŸina olmasÄ± doÄŸrultusunda pratikler yapÄ±lmalÄ±. Ã–rneÄŸin bir market oyunu oynayarak, Ã§ocuÄŸa evdeki buzdolabÄ±nda kaÃ§ yumurta olduÄŸu sayarak gÃ¶sterilip ondan da tek tek saymasÄ± istenebilir. Bir alÄ±ÅŸveriÅŸ listesi oluÅŸturularak birlikte yazÄ±labilir. BÃ¶ylece onun, sayÄ±larÄ± Ã¶ÄŸrenirken eÄŸlenmesi ve bir mesleÄŸi de tanÄ±masÄ± saÄŸlanabilir.

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