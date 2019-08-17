Çocuğum hangi okula gidecek? E- okul kayıt sorgulama ekranı
Eylül ayının yaklaşmasıyla beraber, milyonlarca velinin okul kayıt telaşı başladı. 'Çocuğum hangi okula gidecek? sorusuna yanıt arayan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete konulan e-kayıt sistemi üzerinden, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kayıt sorgulama işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, e-okul kayıt sorgulama sayfası nasıl kullanılır? İşte, konuyla ilgili merak edilenler.
2019- 2020 eğitim öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC No ve doğum yılı bilgilerini kullanacak. İşte, e okul kayıt sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
E OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANINI KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.
Örnek doğum tarihleri şu şekilde;
01.01.2006: Çocuğunuz 164 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2007: Çocuğunuz 152 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2008: Çocuğunuz 140 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2009: Çocuğunuz 128 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2010: Çocuğunuz 116 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2011: Çocuğunuz 104 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2012: Çocuğunuz 92 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2013: Çocuğunuz 80 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2014: Çocuğunuz 68 aylık olduğundan Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfına kaydı yapılır.
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
01.01.2015: Çocuğunuz 56 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2016: Çocuğunuz 44 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2017: Çocuğunuz 32 aylık olduğundan Anasınıfı, Anaokulu, Uygulama Sınıfına kayıt yaşı uygun değildir.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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