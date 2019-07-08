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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

Çocuğum hangi okula başlayacak?

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Çocuğum hangi okula başlayacak?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürerken, 'Çocuğum hangi okula başlayacak?' ve 'Çocuğum hangi okula gidecek?' soruları, özellikle çocukları bu yıl ilk kez okula adım atacak veliler tarafından sorgulanıyor. Veliler bu sorularını yanıtını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul üzerinden açacağı sayfa aracılığıyla öğrenebilecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusunun yanıtı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi MEB'in e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Veliler, e-Okul'da aktif olacak 'Çocuğum hangi okula gidecek' ekranı üzerinden detayları görüntüleyebilecek.

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sistemin açılıp açılmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz;

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI

Yeni yasa ile okula başlama yaşlarının şu şekilde olması bekleniyor;

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,

2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.), 

2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.

 

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