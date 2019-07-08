Çocuğum hangi okula başlayacak?
2019-2020 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürerken, 'Çocuğum hangi okula başlayacak?' ve 'Çocuğum hangi okula gidecek?' soruları, özellikle çocukları bu yıl ilk kez okula adım atacak veliler tarafından sorgulanıyor. Veliler bu sorularını yanıtını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul üzerinden açacağı sayfa aracılığıyla öğrenebilecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusunun yanıtı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi MEB'in e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Veliler, e-Okul'da aktif olacak 'Çocuğum hangi okula gidecek' ekranı üzerinden detayları görüntüleyebilecek.
Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sistemin açılıp açılmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz;
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI
Yeni yasa ile okula başlama yaşlarının şu şekilde olması bekleniyor;
2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına
2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı
2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı
2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu
2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,
2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),
2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.
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