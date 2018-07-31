Çocuğu tecavüzden mahalleli kurtardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş bir binaya götürdüğü erkek çocuğuna tecavüze kalkışan şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
İddiaya göre, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde H.U. (63) adlı şahıs, 13 yaşındaki erkek çocuğunu “Sana odun taşıttıracağım” diyerek metruk bir eve götürdü.
Boş evden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri, çocuğa tecavüze kalkışan H.U.'yu yakaladı.
Vatandaşlar, darp ettikleri H.U.’yu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınan H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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