Çocuğu dinle istismarı önle

Tüm yerel yönetimler için model olması hedeflenen proje kapsamında ailelerden öğretmenlere, sağlık personelinden zabıtaya çok geniş bir kesim, hem çocukların bedensel haklarına saygı duyma, hem de cinsel istismara uğrayan çocukları anlama, dinleme ve cinsel istismar vakalarına müdahale etme gibi konularda eğitim alacak. Eğitici eğitimine katılan bilim evi ve gündüz bakım evi öğretmenleri de çocuklara eğitim verecek. Yaş gruplarına uygun olarak gündüz bakım evlerindeki çocuklara ‘Kiko ve El’ kitabı uygulamaları yapılarak, iyi dokunuş/kötü dokunuş konusu anlatılırken, bilim evlerindeki çocuklara ise bedensel hakları ve yardım isteyebilecekleri mekanizmalar öğretilecek. Bu eğitimin Şişli’deki tüm anaokulu ve ilkokullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Projenin lansman toplantısında konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Cinsel istismar vakalarını tamamen ortadan kaldırana kadar mücadele etmek hepimizin sorumluluğu” dedi.



