Çocuğa yapılan iğrençlik kamerada
İstanbul Ümraniye’de 14 yaşındaki S.E.Y., annesi ile alışveriş için evlerinin yakınındaki markete girdi. Küçük kız alışveriş sırasında markete gelen bir müşteri tarafından tacize uğradı. S.E.Y, taciz edildiğini annesine söyledi. Anne polise giderek şikayetçi oldu.
Harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelinin A.S. olduğunu tespit etti. Yakınlardan oturan A.S. polis tarafından yakalandı.
Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen ve ifadesinde iki elinde de poşet bulunduğu için tesadüfen eliyle çarpmış olabileceğini söyleyen A.S., ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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