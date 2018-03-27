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    Çocuğa tecavüze yaşa bakmaksızın en ağır ceza

    ANKARA
    27.03.2018 - 22:40 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, hükümetin çocuklara yönelik tecavüz ve cinsel istismarın önlenmesi için oluşturduğu komisyonun hazırladığı yasa taslağını CHP ve MHP’nin görüşüne sundu. Üzerinde uzlaşı aranan düzenlemeye göre 18 yaş altı çocuk sayıldığı için çocuğa tecavüz delillerle ispat edilmişse; artık yaşa bakmaksızın sanık en ağır ceza ile cezalandırılacak.

    Bunun dışında yaşanan taciz ve cinsel istismar suçlarında ise sanık, mağdurun yaşı ve suçun ağırlığına göre cezalandırılacak. BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, hükümetin çocuklara yönelik tecavüz ve cinsel istismarın önlenmesi için oluşturduğu komisyonun hazırladığı yasa taslağını CHP ve MHP’nin görüşüne sundu. Üzerinde uzlaşı aranan düzenlemeye göre 18 yaş altı çocuk sayıldığı için çocuğa tecavüz delillerle ispat edilmişse; artık yaşa bakmaksızın sanık en ağır ceza ile cezalandırılacak. Bunun dışında yaşanan taciz ve cinsel istismar suçlarında ise sanık, mağdurun yaşı ve suçun ağırlığına göre cezalandırılacak. Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ özetle şunları söyledi: “Cezalarda, ağırlaştırmalar getiriyoruz. Ceza ağırlaştırmaları veya cinsel isteğin baskılanması dışında aslında riski önleyici çalışmalar son derece önemli, ona çok yoğunlaşacağız. Mevcut cezalar, özellikle ağır istismar vakalarında, hukukta nitelikli istismar denilen tecavüz suçları ve öldürmede daha ağırlaştırıcı hükümler gelecek.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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