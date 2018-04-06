Çocuğa tecavüz ve öldürmeye 50 yıl hapis

İLK OLACAK

“Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu’nda böyle bir ceza yok. TCK’da en ağır cezayı bir çocuğa tecavüz etme ve onu öldürme suçuna verecek şekilde ceza getiriyoruz. Bu kadar ağır bir ceza ilk olacak. Caydırıcılık, toplum vicdanı ve milleti temsil eden vekiller olarak hükümet olarak bizim vicdanımızı da tatmin edebilecek hüküm olduğunu ifade etmek isterim. İnfaz kanununda ağırlaştırılmış müebbet de olsa bir kişinin yatabileceği sürenin çok daha üstünde sürelerle cezaevinde yatmayı getiriyoruz.



HORMON TEDAVİSİ

İkinci önemli konu; cezasını çekerek cezaevinden çıkacak kişilerin tahliye edildikten sonra belli bir dönem rehabilite edilmesi gerekiyor. Bununla beraber eğer ilgili hâkim heyeti karar verirse uzman görüşü almak kaydıyla uygun gördüğü vakalara cinsel isteğin baskılanması amacıyla belli hormonlar verilebilecek. Her yıl bunu ilgili mahkeme gözden geçirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verecek. Çocuklara istismardan dolayı ceza alanların cezaevinde yattıkları süre içinde de rehabilitasyona tabi tutulması söz konusu olacak.



ÇALIŞMA YASAĞI

Bu suçlamalardan ceza alanların, çocukların bulunduğu yerlerde çalıştırılmaması şeklinde tedbir getiriyoruz. Zaten devlet memuru olamıyorlar. Ancak bir şeklide özel sektörde de çalışmamalarını sağlayacak bütün tedbirleri alıyoruz. Bir yönetmelikle şu ana kadar okul servislerinde bunların çalıştırılmaması gerçekleştirildi. Kantinler, çocuk kreşleri ve benzeri yerlerde SGK’ya Adalet Bakanlığımız bu kişilerle ilgili bilgileri aktaracak. Çocuklarla ilgili bir işte sigortaya başvurulduğu zaman uyarı verecek sistem ve mani olunacak.



‘İZLEME’YE SAVCI

Çocuk izleme merkezleri var. Zaman zaman özellikle adli mekanizmalarla bu merkezler arasında istediğimiz uyumu sağlayamıyoruz. Bu merkezlerde savcıların görevlendirileceğini kanuna yazıyoruz. Çocukların hiçbir suretle bu merkezlerin dışında ifadelerinin alınmayacağı ve ifade alınırken asla örselenmeyeceğini kayıt altına alacak bir takım detayları içeren kanun maddeleri getiriyoruz. Cumhuriyet savcıları doğrudan kendilerine veya bakanlığın talebi üzerine çocuk ve ailenin ifşasına ve çocuğun üstün yararını zedeleyecek şekilde bir yayın varsa bu yayını durdurma hakkı getiriyoruz. 24 saat içinde çocuk mahkemelerine getirme şartı getiriyoruz.”



İYİ HÂL İNDİRİMİ KANUNDA YOK

TASARIDA zinayla ilgili düzenleme olmayacağını belirten Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, iyi hal indirimi tartışmasına ilişkin de, “İyi hal indirimi diye bir kavram kanunda şu anda da yok. Hâkimlerin takdir indirimleri var, küçük bir indirim bu. Bütün cezanın altıda biri. Bu suçlarla alakalı bir hüküm falan değil” dedi.



CEZASI 20 YIL ARTIYOR

Ê Mevcut TCK’ya göre 18 yaşından küçük mağdurlar “çocuk” kabul ediliyor ve sanıklar tecavüz suçunu “çocuğa karşı işledikleri” gerekçesiyle kademeli şekilde cezalandırılıyor. Bu kademeli cezalandırma yöntemi tasarıda da korunuyor.



TCK’nın 82. maddesinde, kasten öldürme suçunun “Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı” işlenmesi halinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği öngörülüyor. TCK’nın 103. maddesinde ise “Çocukların cinsel istismarı” suçunda “mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde”, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği düzenleniyor. Ancak, İnfaz Yasası’nın “Koşullu salıverilme” başlıklı 107. maddesinde çocuğa tecavüz edip öldüren ve “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş” bir sanık 30 yılını cezaevinde geçirdikten sonra tahliye edilebiliyordu. Yeni tasarı ile TCK’nın 103. maddesi ve İnfaz Yasası’nın 107. maddesine konulacak hükümlerle birlikte, çocuğu tecavüz edip öldürenin 50 yıl ağır hapis yatacağı şeklinde düzenleniyor. 12 yaş üstü ancak 18 yaşın altı olan ve çocuk sayılan mağdurlar yönünden de tecavüz edip öldüren sanıklara da 50 yıl hapis cezası yolu açılacak.



