Çocuğa istismarda baba şikâyetten vazgeçti anne kızını suçladı... Tuhaf dava

7 yıl önce boşanan Tekin P. ve Leyla K. çiftinin çocuklarının velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Hafta sonu annesinde kalan 12 yaşındaki çocuk, iddiaya göre annesinin erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradı. Olayı duyan baba Tekin P.'nin şikâyeti üzerine tutuklanan Cumali A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Cumali A., mağdur çocuğun babası Tekin P. ve anne Leyla K. ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Hatice Boz katıldı. Mağdur çocuk H.P., pedagog uyarısı dikkate alınarak duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Sanık Cumali A., çocuğun annesiyle 5 yıldır birlikte olduklarını belirterek suçlamaları reddetti.



KIZIM YALAN SÖYLÜYOR

Duruşmada söz alan anne Leyla K., “Çocuğun velayeti babasındaydı. Bana hafta sonları gelirdi. Cumali A.’nın evimde kaldığı olmadı. Sanık ile 6 yıldır beraberliğim var. Kızım yalan söylüyor. Kızım beni kıskanıyor. Genelde yalan söyler” dedi. Baba Tekin P. de, şikâyetçi olmadığını söyledi.



Babanın şikâyetçi olmaması salondakileri şaşırtırken, mahkeme başkanı neden şikâyetçi olmadığını sordu. Baba Tekin P. şunları söyledi: “Kızım her gün evde ağlıyor, psikolojisi bozuktur. Dava sürecinde psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemiyorum. Kızım annesini kıskandığı için böyle bir şey yapmıştır. Fakat kızım yalancı değildir. Kızıma olayın aslını sorduğumda, tabletle oynarken seslerin geldiğini duyduğunu, kapının aralık olduğunu ve cinsel beraberlik yaşadıklarını gördüğünü, intikam almak için ifade vermek istediğini söylemişti. Kızım onurludur, küçüktür ama yüreği büyüktür.”



TEK ŞİKâYETÇİ BAKANLIK

Duruşmada anne ve babanın şikâyetini çekmesi üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Hatice Boz, “Şikâyetimiz devam ediyor” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.