‘Çocuğa istismar’ kaydı var
İstanbul'da Kadıköy-Karaköy vapurunda hukukçu Z.M. ve peyzaj mimarlığı öğrencisi S.Y.’yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Rıza Eser (31), Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol ve yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
‘Çocuğun cinsel istismarı ve rahatsız etme’den poliste kaydı çıkan ve ‘ısrarlı cinsel taciz’den tutuklanması istenen Eser savunmasında, “Olay günü bacağım kaşınmaya başladı. Ben de kaşıdım. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı” dedi.
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