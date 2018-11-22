Çocuğa ateşe 23 yıl istendi
Pendik'te oturduğu sitenin parkında arkadaşları ile oyun oynayan Hiranur Demircan’ı (7) gürültü yaptıkları gerekçesiyle sırtından vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Barış Balcı’nın (26) ‘çocuğu öldürmeye teşebbüs’ ve ‘korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’den 13.5 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede, saçma tanesinin çarpma sonucu hızının azaldığı, mağdurenin sırtına isabet etmiş ise de teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.
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