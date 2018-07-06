Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çobanın terörist yalanı Giresun’u ayağa kaldırdı

    Çobanın terörist yalanı Giresun’u ayağa kaldırdı

    GİRESUN (İHA)
    06.07.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:

    Giresun’un Alucra ilçesinde bir çoban kaybettiği telefonu 'garanti kapsamına girsin' diye Jandarma’ya ‘PKK’lılarca gasp edildiği’ ihbarında bulundu. Telefonunu kaybedince çareyi asılsız terör ihbarı yapan çoban, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

    Telefonunu kaybeden çoban çareyi asılsız terör ihbarı yapmakta buldu. Jandarma’nın bölgede operasyonu sonrası ‘yalan beyan’ yaptığını itiraf eden çoban gözaltına alındı.

    Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında H.K isimli bir çobanın, ‘iki kişinin yiyeceğini ve telefonunu gasp’ ettiği ihbarı üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

    “KAYBETTİĞİ TELEFONU İÇİN YALAN İHBARDA BULUNMUŞ”

    Jandarma ve Özel Harekat Timlerinin bölgede operasyon başlatması üzerine eşkal belirlemek için bilgisine başvurulmak üzere ifadesi alınan H.K. isimli çoban çelişkili ifadelerde bulununca yalanı ortaya çıktı.

    “GARANTİ KAPSAMINA GİRSİN DİYE”

    Yalan beyanda bulunduğunu itiraf eden H.K jandarma tarafından gözaltına alındı. H.K isimli çobanın jandarmaya verdiği ifadede bölgede kaybettiği telefonun garanti kapsamına girmesi için böyle bir ihbarda bulunduğu, olayların büyümesi üzerine yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini söylediği belirtildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (06.07.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: yalan ihbar , kaybedilen telefon , terörist , PKK
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri