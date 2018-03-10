Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çoban uyuyakalınca küçükbaş hayvan sürüsü şehre indi

    Çoban uyuyakalınca küçükbaş hayvan sürüsü şehre indi

    AA
    10.03.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:

    Adana'da devriye görevindeki polis ekipleri tarafından bulunan başıboş küçükbaş hayvan sürüsü sahibine teslim edildi.

    Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çok sayıda küçükbaş hayvanın başıboş olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Mahallede araştırma yapan devriye ekipleri, keçi ve koyunlardan oluşan sürüyü buldu.  Polisin durumu bildirmesi üzerine hayvanların bulunduğu yere gelen zabıta ekipleri, sürüyü boş bir araziye götürdü.

    Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hayvanların bir restoranın işletmecisine ait olduğunu, sürünün şehir merkezi dışında otladığı sırada çobanın uyuması üzerine kent merkezine geldiğini belirledi.  Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahibine verildi.

    Çoban uyuyakalınca küçükbaş hayvan sürüsü şehre indi

    Etiketler: Adana , çoban , hayvan , küçükbaş hayvan , koyun , keçi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri