Çoban Hikmet’in şehit kızı
Karaman'ın Ermenek İlçesi’nde çobanlık yapan Hikmet Demircan’ın (74) 2001 yılında uçağıyla Yunt Dağı’na düşen Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu Teğmen Ayfer Gök (24) için kaza yerinde bir mezar yaptığı ortaya çıktı.
Konya Ana Jet Üssü’nde görev yapan Ayfer Gök, 9 Şubat 2001’de eğitim yaptığı F-5 savaş uçağıyla Yunt Dağı’na düştü. Karla kaplı dağdan askerler tarafından indirilen şehidin cenazesi Burdur’un Bucak ilçesinde törenle toprağa verildi.
Yunt Dağı eteklerindeki Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında koyunlarını otlatmak için dağa çıktı. Hikmet Demircan uçağın düştüğü noktada, eriyen karlar arasında saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonu buldu. Bulduklarını bir beze sardıktan sonra aynı yerde defneden Hikmet Demircan, etrafını da taşlarla çevirdi. Daha sonra burayı mezarlığa çeviren Demircan yaşadıklarını şöyle anlattı:
ŞEHİDİ RÜYAMDA GÖRDÜM
“O gece şehidi rüyamda gördüm. Oraya güzel bir mezar yapmamı istediğini düşünüp, yaklaşık 500 metre ileriden sırtımda taş getirdim. Taşı çekiçle kırıp mezar taşı yaptım. Boyayla da şehidimizin ismini, doğum ve ölüm tarihini yazdım. Aradan 7 yıl geçtikten sonra ailesi bu mezarı duymuş. Onlarla buraya geldik. Zaman zaman gelip mezarlığın etrafını temizliyorum.”
BELEDİYE ŞEHİTLİK YAPACAK
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci mezarını öğrendikten sonra Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Demircan’a teşekkür eden Zorlu, belediye olarak mezarlığın çevre düzenlemesini yapıp, şehit pilot Ayfer Gök’ün adına yakışır bir şehitlik haline getirmeyi planladıklarını söyledi.
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