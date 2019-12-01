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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çoban Hikmet’in şehit kızı

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Çoban Hikmet’in şehit kızı

Karaman'ın Ermenek İlçesi’nde çobanlık yapan Hikmet Demircan’ın (74) 2001 yılında uçağıyla Yunt Dağı’na düşen Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu Teğmen Ayfer Gök (24) için kaza yerinde bir mezar yaptığı ortaya çıktı.

Konya Ana Jet Üssü’nde görev yapan Ayfer Gök, 9 Şubat 2001’de eğitim yaptığı F-5 savaş uçağıyla Yunt Dağı’na düştü. Karla kaplı dağdan askerler tarafından indirilen şehidin cenazesi Burdur’un Bucak ilçesinde törenle toprağa verildi.

Çoban Hikmet’in şehit kızı

Yunt Dağı eteklerindeki Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında koyunlarını otlatmak için dağa çıktı. Hikmet Demircan uçağın düştüğü noktada, eriyen karlar arasında saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonu buldu. Bulduklarını bir beze sardıktan sonra aynı yerde defneden Hikmet Demircan, etrafını da taşlarla çevirdi. Daha sonra burayı mezarlığa çeviren Demircan yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çoban Hikmet’in şehit kızı

ŞEHİDİ RÜYAMDA GÖRDÜM

“O gece şehidi rüyamda gördüm. Oraya güzel bir mezar yapmamı istediğini düşünüp, yaklaşık 500 metre ileriden sırtımda taş getirdim. Taşı çekiçle kırıp mezar taşı yaptım. Boyayla da şehidimizin ismini, doğum ve ölüm tarihini yazdım. Aradan 7 yıl geçtikten sonra ailesi bu mezarı duymuş. Onlarla buraya geldik. Zaman zaman gelip mezarlığın etrafını temizliyorum.”

BELEDİYE ŞEHİTLİK YAPACAK

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci mezarını öğrendikten sonra Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Demircan’a teşekkür eden Zorlu, belediye olarak mezarlığın çevre düzenlemesini yapıp, şehit pilot Ayfer Gök’ün adına yakışır bir şehitlik haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

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