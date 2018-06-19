CNNTürk Özel Dosya: Kandil neden önemli? İşte Irak'taki terör kampları

CNN TÜRK'e konuşan Akademisyen Doç. Dr. Serhat Erkmen, SETA Araştırmacısı Dr. Murat Aslan ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Kandil'in önemini anlattı.

SİMGESEL VE ASKERİ ANLAMDA ÇOK ÖNEMLİ

Kandil dağı, beşgen yapıya sahip bir dağ. İran-Irak sınırları arasında kalan bir bölgede, yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alan terör örgütü PKK'nın kontrolünde. Kandil dağı Türkiye sınırına kuş uçuşu 90 kilometre, karayoluyla 100 kilometre uzaklıkta. Yürüyerek ortalama 8-10 gün uzaklıkta. Bu da teröristlerin Türkiye'ye sızması açısından çok önemli.

Kandil Dağı aslında, birçok bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Dağ yamaçlarında, meşe ağacı, kiraz eriği, kuş burnu, dağ elması bulmak mümkün. Ancak şimdi terörle anılan bir bölge. PKK'nın burayı üs bölgesi seçmesindeki en büyük neden ise dağın sarp yapısı, mağaraları ve ormanlık alanları.

ÖRGÜTÜN EĞİTİM KAMPLARI BURADA

Aslında terör örgütü PKK bölgeye 1990'larda geldi. Lübnan'ın Bekaa Vadisi ve Suriye'deki kamplarını boşalttı. Görece daha güvenli olan Kandil dağı'nı seçti. Daha sonra Irak Cumhurbaşkanı da olacak olan Celal Talabani'nin desteğiyle 1992'de askeri kamp kurdu. Terör örgütü hem askeri hem de ideolojik eğitimlerini Kandil Dağı yamaçlarındaki kamplarında verdi.

Terör örgütünün Kandil'de 13 farklı kamp bölgesi vardı. Bir kampta ortalama 100 terörist barınıyor. Surede, Belekati, Asus bunlardan bazıları. Bu kamplardan en önemlisi Mahsum Korkmaz kampıydı. Örgütün sözde kurucularından olan Mahsum Korkmaz'ın adı verilen kampta, Türkiye'den kandırılarak kaçırılan teröristlere eğitim alıyordu.



KANDİL, PKK AÇISINDAN MEŞRUİYET BÖLGESİ

Kandil Dağı, terör örgütü için hem psikolojik hem de moral açısından çok önemli. Terör örgütü öncelikle askeri açıdan Kandil Dağı'nın ele geçirilemez düşüncesinde. Sadece ulaşılamaz algısı değil aynı zamanda Kandil Dağı terör örgütünün temsili açısından hayati nitelikte. Çünkü Kandil Dağı'ndaki kamplarda sözde örgüt yöneticileri, kendilerine yakın kuruluşlarını, üyelerini hatta ülke ve devlet temsilcilerini kabul ediyor, dış dünyaya meşruiyet algısı yaratıyordu.

Kandil Dağı'nın terör örgütünün kontrolünden çıkması artık an meselesi. Uzmanlar, teröristlerin Kandil Dağı bölgesinden atılmasıyla, Türkiye'ye yönelik baskın tipi saldırıların ciddi oranda azalacağı, dağdan inen teröristlerin daha kolay hedef alınabileceğini söylüyor. Eğitim alanlarına vurulacak darbe ve lojistik kanallarının kesilmesi sonrası, terör örgütünün büyük kan kaybedebileceği belirtiliyor.