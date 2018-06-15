CNNTürk Özel Dosya: Kandil neden önemli?

Bugüne kadar Türkiye’ye yönelik bir çok saldırı Kandil’deki PKK kamplarında planlandı. 2007 yılında Çukurca’da 24, 2008’de Erzincan’da 8, 2011’de Silvan’da 13, yine 2011 yılında Hakkari’de 24 ve 2015 yılında Dağlıca’da 16 askerin şehit düştüğü bir çok kanlı saldırının emrinin Kandil’den geldiği biliniyor.

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra Irak topraklarında oluşan otorite boşluğu nedeniyle terör örgütü PKK 1997 yılında yerleşmeye başladığı Kandil Dağı’nı ana üs olarak kullanmaya başladı. Terör örgütü Kandil Dağı’na yaklaşık 100 kamp kurdu. Kandil Dağı aynı zamanda terör örgütü PKK’nın ana karargahı olarak da kullanılmaya başlandı. Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi örgütün üst düzey isimleri de bu kamplarda barındı, kanlı saldırıların emirleri yıllar boyunca buradan verildi.

Kandil Dağı’nın batı etekleri Türkiye’ye karadan 100 kilometre uzaklıkta, doğu etekleri ise İran sınırlarının içerisinde kalıyor. Terör örgütünün yuvalandığı Kandil’in çevresinde ise Piranşehir ve Süleymaniye gibi büyük kentler yer alıyor.

Terör örgütü PKK’nın Kandil Dağı’nda 13 farklı kamp bölgesi var ve her kampta ortalama 100 teröristin barındığı biliniyor. Surede, Belekati, Asus bu kamplardan bazıları. PKK’nın Kandil Dağı’nı üs bölgesi seçmesinin en büyük nedenleri ise sarp yapısı, mağaraları ve ormanlık alanların sıklığı.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP’li milletvekilleri de Kandil’de sık sık boy göstermişti. Türkiye’ye demokrasi getireceğini söyleyen HDP’li Selahattin Demirtaş ve ekibinin PKK’ya destek verdiği biliniyor.

2003 yılından itibaren Kandil’e yerleşmeye başlayan terörist sayısının 15 yıl içerisinde 6000’i bulduğu belirtilirken son zamanlarda artan terörle mücadele operasyonlarıyla söz konusu sayının 1200’lere kadar düştüğü tahmin ediliyor.

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