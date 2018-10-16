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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.10.2018 - 20:42, Son Güncelleme:

CNN'den flaş iddia... Türk yetkili korkunç haberi doğruladı

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CNN'den flaş iddia... Türk yetkili korkunç haberi doğruladı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberini Türk bir yetkiliye dayandırdı. Öte yandan CNN'den kısa süre sonra medya kuruluşu Al Jazeera de flaş bir habere imza attı. Al Jazeera'nin ismini açıklamadığı bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i ayırdı. Cesedi kesme işlemi 7 dakika sürerken otopsi uzmanı bu esnada yanındaki diğer Suudilere 'müzik dinlemelerini tavsiye etti!

CNN International, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

CNN'nin ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığı iddiası doğrulandı.  

CNN dün yayınladığı haberde de Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını" öne sürmüştü. 


AL JAZEERA: KAŞIKÇI'NIN CESEDİNİ KESME İŞLEMİ 7 DAKİKA SÜRDÜ
CNN'in haberinden kısa süre sonra Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'de Cemal kaşıkçı olayıyla ilgili olarak flaş bir haber verdi.

Kanalın ismini vermediği bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı, konsolosluk binasında öldürüldükten sonra cesedi burada parçalara ayrıldı. Cesedi parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i gerçekleştirdi. Suudi otopsi uzmanı bu kan donduran işlemi gerçekleştirirken yanında bulunan diğer Suudilere müzik dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Al Jazeera'nin ismini açıklamadığı Türk kaynağa dayandırdığı haberin bir diğer ayrıntısına göre ise, tüm bu işlemler Başkonsolosun odasında gerçekleştirildi.
 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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