CNN TÜRK'te, Buket Aydın ile 40'ın bu haftaki konuğu Orhan Gencebay
CNN TÜRK'te, 14 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de, Buket Aydın'ın sunduğu "40"a, Orhan Gencebay konuk olacak.
Buket Aydın, Orhan Gencebay'a 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak.
Orhan Gencebay, neden "Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasın" dedi? Arif Sağ'ı Cumhurbaşkanı'na şikayet etti mi? Kendisine her dönemin adamı denilince ne hissediyor?
Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmi izleyince nasıl duygulandı? Kendi hayatını hangi oyuncu canlandırsın ister?
"40" bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Orhan Gencebay'ın açıklamaları Çarşamba saat 21:00'da Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak.
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