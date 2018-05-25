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    CNN Türk reytinglerde de birinci oldu

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 22:28 | Son Güncelleme:

    24 Mayıs 2018 Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Seçimlere yakın haber kanalların kıyasıya rekabet ettiği reyting mücadelesinde dün akşamın galibi açıklandı.

    Reyting sonuçlarına göre hem ABC’de hem de AB sıralamasında CNNTürk, ‘seçime doğru’ programıyla birinci sırada yer aldı. 4 saat boyunca değişmeyen sıralamada CNNTürk birinciliğini korudu.

    CNNTürk'te "Seçime Doğru Özel" programında Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik sordu; Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yanıtladı. İnce, seçim süreci ve sonrasına dair bütün merak edilenleri CNNTürk'te değerlendirdi.

    Program, rating listelerinde ABC grubunda 6.47 ile ilk sırayı alırken diğer 3 haber kanalı 1.29, 1,01 ve 0.81 oranlarla takip ettiler. AB grubunda program 7.41 oranıyla ilk sırada yer alırken, diğer haber kanalları 1,62, 0.92 ve 0.82 oranlarla takip ettiler.

    PROGRAM TWITTER’DA DA DÜNYA SIRALAMASINDA BİRİNCİ OLDU
    Dün ekrana gelen ve Muharrem İnce’nin katıldığı ‘Seçime Doğru’ programı Twitter dünya sıralamasında birinci sırada yer aldı. Uzun süre TT listesinden düşmeyen program #MuharreminceCnnTürkde Hashtag'i ile dünya sıralamasında yer aldı.

    CNN Türk reytinglerde de birinci oldu


    CNN Türk reytinglerde de birinci oldu

    Etiketler: CNN TÜRK , gündem
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