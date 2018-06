CNN Türk Özel Dosya: PKK’ya Suriye’de darbe ve hendek operasyonları

Sınır ötesinde terör hedeflerini yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor. Son günlerde yapılan operasyonlar PKK’nın Irak’ta bulunan kamplarında yoğunlaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’nin terör koridoru oluşturma çabası ise düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından engellendi.

Terör örgütü PKK, Suriye’den önce yurt içinde ‘sözde özerk bölge’ planlarını hayata geçirmeye çalışmıştı. HDP’li belediyelerin verdiği destekle Silopi, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Yüksekova gibi bazı ilçeler sözde özerk bölge ilan edilmeye çalışıldı. Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla bu ilçeler terörden temizlendi.

Tarih 24 Ağustos 2016.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırını geçerek Fırat Kalkanı operasyonunu başlattı. Operasyonun hedefinde terör örgütü DEAŞ vardı. Ancak bir başka hedef de Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya çalışan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG idi.

Tarih 20 Ocak 2018.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Hedefte terör örgütü tarafından işgal edilen Afrin vardı. Amaç bölgeyi PKK-PYD-YPG ve DEAŞ’a ait terör unsurlarından arındırmaktı. Böylece Türk ordusu bir kez daha sınır ötesi operasyona başladı.

Terör örgütü PKK, Suriye’de amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmadan önce Türkiye’de bölücü planlarını uygulamaya çalışmıştı.

2015 yılının Temmuz ayında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis başlarından vurularak şehit edildi. Bir ay sonra ise terör örgütü bölgede aralarında Silopi, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Yüksekova bulunduğu 16 ilçede ‘öz yönetim’ ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan bu olaylar sırasında, “Kimler yapıyorsa ağır bir bedel öderler. Hem yasal bir bedel hem diğer tür bir bedel öderler” dedi.

‘Atılan her kurşunun hesabı sorulacak, cezası verilecektir’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletin ve milletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, kazılan her çukurun hesabı sorulacak, cezası mutlaka verilecektir” diye konuştu.

2015 yılının Eylül ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ilk hendekleri kazmaya başladı. Hendeklerin kazılma amacı çatışma ortamını şehirlere ve merkez ilçelere taşımaktı.

Sur’dan sonra Silopi ve Cizre’de de yüzlerce hendek kazıldı. Söz konusu hendeklerin kazılması ve barikatların oluşturulmasında ise HDP’li belediyelere ait iş makineleri kullanılıyordu. HDP’li belediyeler, terör örgütünün sözde ‘öz yönetim’ ilan etmeye çalıştığı ilçelerdeki faaliyetlerine büyük destek verdi.

Söz konusu dönemde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “26-27 Aralık’ta Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi’nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özerkliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde yönetilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız” açıklamasını yaptı.

Yaşanan olaylar nedeniyle 10 bin kişilik jandarma ve polis özel harekat ekibi oluşturuldu. İlçelerin terörden gerekirse ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle temizlenecek açıklaması yapıldı. Haftalarca hatta aylarca sürecek bir çatışma süreci başladı. Birçok ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Terör örgütü PKK tarafından mühimmat deposu haline getirilen birçok eve operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 HDP’li ilçe belediyesi hakkında terör örgütüne yardım suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Belediyelere ait bazı kepçe, araç ve tekerlekli iş makinesi ile traktörlere el konuldu.

Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin bulunduğu 10 bin güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonlar yaklaşık 6 ay sürdü ve 2016 yılının Haziran ayında tamamlandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyon 103 gün sürdü. Operasyonlarda 72 güvenlik görevlisi şehit oldu, 279 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Silopi’deki operasyonlar ise 37 gün boyunca devam etti. 1 güvenlik görevlisi şehit olurken 145 terörist etkisiz hale getirildi. İlçede 518 barikat kaldırıldı, 300’e yakın hendek kapatıldı. Silopi ilçesinden 20 bin vatandaş göç etmek zorunda kaldı.

Cizre’de de operasyonlar 78 gün sürdü. İlçede 25 güvenlik görevlisi şehit olurken 675 terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan olaylar nedeniyle 60 bine yakın vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. İlçede düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 100 hendek ve barikat kaldırıldı. Terör örgütü ilçede yüzlerce okulu yakarken operasyon süresince binlerce ev de tahrip oldu.