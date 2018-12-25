CNN TÜRK ekibi hareketli bölgede
Esad güçleri, Suriye’nin Münbiç kırsalındaki Arimah bölgesine girdi. Sıcak bölgede bulunan CNN TÜRK ekibi en son gelişmeleri anı anına izleyicilere aktardı.
Bu akşam saatlerinde haber merkezlerine düşen son dakika gelişmesi gündemi hareketlendirdi
Suriye’de Esad güçlerinin, Münbiç’in batısında bulunan Arimah bölgesine girdiği öğrenildi.
YPG, Armah’ın kontrolünü Esad güçlerine bıraktı.
Haberin duyulmasıyla birlikte CNN TÜRK ekibi hemen sıcak bölgeden canlı yayına başladı.
CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı yaşana son gelişmeleri hareketli, anların yaşandığı bölgeden anı anına izleyicilere aktardı.
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