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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

CNN Türk canlı yayınında önemli iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

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CNN TÜRK yayınına katılan Gazeteci Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin CHP yönetimi tarafından partiye çağrılacağını söyledi.

Gazeteci Saygı Öztürk, CNN TÜRK yayınında aldığı bir kulis bilgisini paylaştı. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtlayan Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu ile belki görüşme olamayacaktır ama, Muharrem İnce'den bu çete suçlamasının muhatabı olan parti yönetimindeki isimlerin kimler olduğu sorulacaktır. Kendisi davet edilecektir yani bunu kesin olarak söylüyorum. Aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. Kulis bilgisi ama sağlam bilgi.
 
Belki bugün yarın olmaz da konu biraz küllendikten sonra olur. Neden? Çünkü CHP içerisinde de sonuçta parti yönetiminde 17-18 kişi var, bunların hepsi şu anda zan altındadır. İddia yenilir yutulur bir iddia değildir. ‘Çete, çetenin yaptığı işler…’ Dolayısıyla sayın Muharrem İnce zaten dinlenecek bu konuda hem Muharrem Bey’in iddiası önemli hem de partideki insanların zan altında kalması önemli. Muharrem Bey de mutlaka elinde bir takım bilgi, belge, bir takım duyumlar olmasa böyle bir iddiada zaten bulunmazdı. O yüzden CHP Genel Başkanı ile değil, en azından belki orada bir komisyon kurulup bu konu ile ilgili de Muharrem Bey’in mutlaka bilgisine başvurulabilir.

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