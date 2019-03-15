CNN TÜRK AWACS’ta
NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 2015 yılında Konya Üçüncü Ana Jet Üssü’ne konuşlandırdığı, ‘erken uyarı uçağı’ olarak bilinen AWACS uçaklarının, Türk hava sahasındaki beş saatlik keşif uçuşuna CNN TÜRK ekibi de katıldı.
Çok güçlü radar sistemleriyle Türkiye’nin hava sahasını tarayan, güvenliğini sağlayan bu uçaklar, 10 bin metre yükseklikte yaklaşık 400 km uzaklığı görüntüleyebiliyor.
Amaç, Türkiye’ye yönelik potansiyel tehditlere karşı caydırıcılık sağlanması ve ittifak içinde birliğin sergilenmesi.
NATO çatısı altında uçakta görev yapan askerler, CNN TÜRK'e “Türkiye ittifakın en önemli üyelerinden biri.
Türk hava sahasının güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.
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