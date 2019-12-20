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20.12.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Meczup nedir? Meczup TDK kelime anlamı

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Meczup nedir? Meczup TDK kelime anlamı

Meczup sözcüğünün kelime anlamı internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki Meczup ne demektir, TDK sözlük anlamına göre Meczup hangi anlamda kullanılır?

Meczup sözcüğü, Arapça kaynaklıdır. Bu sözcük, somut ve soyut olmak üzere birkaç anlama gelmektedir. Günümüz Türkçesinde bu sözcük, birçok yerde kullanım alanı bulmaya devam etmektedir.

Meczup Sözcüğünün Anlamı Nedir?

Meczup sözcüğünün akıllara gelen ilk anlamı, aklını yitiren kimse demektir. Bir akıl hastalığı olan kimselere meczup denilmektedir. Ancak bu sözcüğün daha soyut bir anlamı da bulunmaktadır. Buna göre meczup, Allah aşkı ile kendisinden geçmiş olan kimse demektir. Yani dünyadan el etek çekmiş, tüm varlığını Allah'a adamış kişiler meczup olarak anılmaktadır.

Günümüzde sıkça kullanılan bir sözcük olan meczup, anlamı itibariyle farklı fikirlere sahip olan kişileri de kapsar. Meczup olarak anılan kimseler, alışık olunmayan, ilginç düşünceleri savunur. Bu kimseler, toplumdaki sıradan kimselere benzemezler.

 

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