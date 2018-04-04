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    ÇKYS sorgulama nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    ÇKYS sorgulama işlemi taşeron işçiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Asıl adı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) olan sistem üzerinden birçok işlem yapılabildiği gibi zimmet sorgulama gibi durumların sorgulamaları da gerçekleştirilebilmektedir. ÇKYS sorgulama işlemi, son günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan taşeron işçiler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Peki, ÇKYS sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler

    ÇKYS sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren çalışanlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bünyesinde barındırdığı personellerin bilgisini sisteminde tutan ÇKYS, son günlerde taşeron işçilerin rağbetiyle karşı karşıya kaldı. Peki, ÇKYS sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, taşeron işçilerin merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

    T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait olan zimmet sorgulama sayfasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık personeli, doktor ve diğer tüm personelin görev yeri sorgulama sayfası ve zimmet durumu sorgulama sayfalarının birleştirilerek personellerin bilgilerine daha kolay erişim sağlayabilmelerini ve tek bir sayfa üzerinde sorgulama yaparak görev yeri ve zimmet bilgilerine ulaşabilmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

    Bu sorgulama ekranı T.C. Sağlık Bakanlığı, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) yazılım birimi tarafından yeni hali ile geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı personeli iseniz ve bu sayfaya giriş yaparken kimlik bilgileri hatası alıyorsanız; Bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşüp nüfus bilgilerinizi ÇKYS üzerinden kimlik bilgileri ekranından NVİ güncelle butonu ile güncelleme işlemi yapılmasını isteyiniz ve sisteme girmeyi sonra tekrar deneyiniz.

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    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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