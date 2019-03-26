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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)
26.03.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Cizre'de PKK operasyonu

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Cizre'de PKK operasyonu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK adına bölgedeki esnaftan para toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütü adına para toplama, sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda sözde 'özerklik ve özyönetim' amaçlı oluşturulan sözde 'Cizre kent meclisi’ içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütenlere yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele polisleri, soruşturma kapsamında 23 Mart Cumartesi günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak, HDP eski İlçe Başkanı ve Şırnak Belediye Meclis üyesi 1'inci sıra adayı Ali Akdeniz ile Abdullah Sungur, Abdurrahim Uğan, Mehmet Nezir Akengin ve Mustafa Çümlek tutuklanırken, Hüseyin Y. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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