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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.12.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Cizre’de nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu

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Cizre’de nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı bir boynuzlu baykuş bulundu.

Cizre’nin Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi bahçesine yaralı bir boynuzlu baykuş girdi. Kuşu fark eden Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık ve görevliler, kanadı kırık olan ve yağmurdan dolayı ıslanan hayvanı kurutup besledikten sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay’a bildirdi.

Kuşu, sabah saatlerinde kurumu açtıklarında bahçede gördüklerini ifade eden Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık, “O halde görünce yanına gitmeye çalıştık. Ama yanına yaklaştığımızda bizi biraz ürküttü. Sonrasında ise baykuşun uçamadığını fark edip yakalamaya çalıştık. Birazcık uğraşın ardından yaralı olduğunu fark ettiğimiz baykuşu incitmeden yakalayıp kurumun içine götürdük” dedi.

Cizre’de nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu
Bu büyüklükteki bir baykuşu ilk defa gördüğünü söyleyen Işık, “Baykuş tüm arkadaşlarımızla birlikte çok ilgimizi çekti. Hayvanla ilgilenmeye çalıştık ve bir o kadar da üzüldük çünkü hayvan yaralıydı. Muhtemelen çok uzak bir yerden geliyordu çünkü burada daha önce hiç rastlanmayan bir baykuş türü bu. O yüzden bir an önce tedavi edilip doğal ortamına bırakılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hayvanı yakaladıktan sonra türünü ve yaşam alanını çok merak ettikleri için ufak bir araştırma yaptıklarını ifade eden Işık, “Nesli tükenmekte olan bir baykuş türü olduğunu ve bölgemizde yaşamadığını öğrendik. Dolayısıyla biz hayvanı beslemek için et ve benzeri yiyecekler vermeye çalıştık ancak hiçbirini yemedi. Muhtemelen çok ürktüğü için verdiklerimizi yemedi ya da yaşadığı acıdan dolayı yemedi. Görünümü ürkütücü olmasına rağmen çok masum bir hayvan. Kurumdaki bütün arkadaşlarımız kendisi ile bir resim çekti ve hiçbirine zarar vermedi. Hayvanın tedavi edilip koruma altına alınması için Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimi ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay’a hayvanla ilgili bilgi ve resimleri göndererek bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söyledik. İlgili merciler hayvanı tedavi edip doğal yaşamına bırakmak için almaya geleceklerini söyledi. Bizim de buradaki temel amacımız hayvanın tekrar doğal ortamına kazandırılmasıdır” şeklinde konuştu.

Cizre’de nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu

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