Cizre'de ilk defile
GEÇMİŞTE adı terörle anılan Şırnak’ın Cizre ilçesi, huzurla birlikte modayla da kucaklaştı. İlçede ilk kez defile düzenlendi.
Kaymakamlık, belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda Cizre Şehir Stadı’nda düzenlenen ‘Cizre Moda ile Buluşuyor’ etkinliğinde, modacı Hafize Ayık’ın tasarımları podyuma çıktı. Defilenin ardından sahne alan Ferhat Göçer de şarkılarıyla Cizrelileri coşturdu.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cizre’nin artık huzurla anılması için çalıştıklarını dile getirerek, “İsteğimiz şudur; batıda, kuzeyde, Antalya’da, İstanbul’da olan bir etkinlik burada da olsun. Bu kadim ilçemiz tarihi ile kültürü, sanatı ile anılsın. Kadın giysilerinin modernize edilmiş şeklini de tarihten günümüze taşıyıp tanıtalım” diye konuştu. Modacı Hafize Ayık da “Kadınların artık sosyalleşmesi için böyle bir şey düşündük. İlk defa Cizre’de defile yapılıyor. Bunu da ben yaptığım için çok mutluyum” dedi.
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