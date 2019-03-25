Cizre'de feci olay... Otomobil sele kapıldı, baba ve kızı kurtuldu, annesi ve eşi öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Konya'dan Şırnak'a atanan imam Mustafa Yavuz'un kullandığı plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 400 metre uzakta bulundu.
Cesetler, Cizre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle