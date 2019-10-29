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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak) (DHA)
29.10.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Cizre Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ görevden alındı

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Cizre Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ görevden alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Zırığ'ın yerine Valilik tarafından Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Cizre'de 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alındı. Valilik tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise görevden alınan Zırığ hakkındaki terör soruşturmaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:
"Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1638 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlarından soruşturmasının devam ettiği, hakkında terör suçlaması bulunan kişilere yönelik 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/4608 sayılı soruşturmasının devam ettiği, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/18 esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında 'Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı anlaşılmıştır. Şırnak ili Cizre ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca ve yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

 

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