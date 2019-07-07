‘Çizimler için atölyelere gelin’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler tarafından çeşitli yazı ve çizimlerle kirletilen iki sıranın yan yana çekilen fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.
Selçuk, fotoğrafın altına ise “Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın. Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz” diye yazdı. MEB, sosyal medyadan veliler ve eğitimcilerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında yapılan ‘yaz söyleşileri’ de yayınladı. Videoların ilk bölümüne, masalcı Judith Liberman, psikiyatrist Kemal Sayar, edebiyatçı Enis Batur, akademisyen Mim Kemal Öke ve iş kadını Nurten Öztürk katıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle