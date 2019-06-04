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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)
04.06.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

'Çizgili sırtlan' ve 'dağ ceylanı' Hatay'da görüntülendi

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'Çizgili sırtlan' ve 'dağ ceylanı' Hatay'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'çizgili sırtlan' ve 'dağ ceylanı' Hatay'da görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu türün görüntülere yansıyor olması koruma çalışmalarının başarı ile yürütüldüğünü gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerinde 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan 'çizgili sırtlan' Hatay'da görüntülendi. Bakanlık, çizgili sırtlanın, diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntıları, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler ve yakalayabildiği küçük memelilerin yanında, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler, bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebildiğini belirtti. 15 yıl yaşayabilen çizgili sırtlanların, çok aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabildiği kaydedildi.

Çizgili sırtlan ve dağ ceylanı Hatayda görüntülendi
DAĞ CEYLANI İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Bakanlık, Türkiye'de sadece Hatay'da bulunan 'dağ ceylanı' için ise 2013 yılında kurulan üretme merkezinde umut verici gelişmeler yaşandığını duyurdu. Hatay dağ ceylanlarının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve onları tehdit eden risklerin azaltılması ve kurulan üretim merkezi ile türün yok olmasının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Ülkemizde ilk ve tek olarak faaliyete geçen Hatay Dağ Ceylanı Üretme Merkezimizde 2017 yılında 12 adet dağ ceylanı rehabilite edilmişken, 2018 yılında 8 yetişkin dişi, 3 yetişkin erkek ve 7 yavru dağ ceylanı ile birlikte toplam 18 adet dağ ceylanının doğal ortam koşullarında bakım ve rehabilitasyonu yapıldı" denildi.

Çizgili sırtlan ve dağ ceylanı Hatayda görüntülendi
'KORUMA FAALİYETLERİMİZ SÜRÜYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğal hayatı korumaya çalıştıklarını belirterek, "Çizgili sırtlanın da yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını koruyarak, popülasyonunu artırmak maksadıyla 2005 yılında Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan ettik. Ayrıca aynı bölgede çizgili sırtlanlarda olduğu gibi Hatay’a özgü dağ ceylanlarına yönelik koruma faaliyetlerimiz de aynı titizlikle sürüyor. Çizgili sırtlanın ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bu bölgede türü korumaya yönelik av koruma faaliyetlerini de sıkı bir şekilde uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çizgili sırtlan ve dağ ceylanı Hatayda görüntülendi
'ZARAR VERENE TAZMİNAT UYGULANIYOR'

Yaban hayatı geliştirme sahasında çizgili sırtlanın yaşayacağı doğal alanların fazla olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu türün görüntülere yansıyor olması koruma çalışmalarının başarı ile yürütüldüğünü gösteriyor. Biz de bu hususta koruma anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat uyguluyoruz."

Çizgili sırtlan ve dağ ceylanı Hatayda görüntülendi

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