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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çizgi filmlere ‘Yağmur Adam’ önerisi

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Çizgi filmlere ‘Yağmur Adam’ önerisi

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Onur Burak Dursun, ‘Yağmur Adam’ filmiyle aktör Dustin Hoffman’ın otizme yaptığı katkıyı hiç kimsenin yapmadığını söyledi.

Doç. Dr. Dursun, “Bizde de çok popüler ve sevilen çizgi film karakterleri var, bir tanesi bu Rafadan Tayfa. Ben bunu muayenelerimde de kullanıyorum. Ricam şu: Bu karakterlerin arasına bir otizmli karakter koyalım. Çok daha etkili olacak” dedi. Dursun, önceki gün komisyona yaptığı sunumda şunları söyledi:

OTİZM ODAKLI SENARYOLAR

“Şimdi diziler ve filmlere baktığımız zaman, Dustin Hoffman’ın otizme yaptığı katkıyı herhalde hiç kimse yapmamıştır. Biliyorsunuz Yağmur Adam (Rain Man) filmi var. Ama burada sadece bir filmde otizmli olsun değil burada çok net bulgular var, Asperger bozukluğu bulguları daha çok ve çok ciddi bir oyunculuk, Oscar almış bir oyunculuktan bahsediyoruz. Hani bir dizide bir küçük karakter bizim işimizi görmüyor, kimsenin fark etmeyeceği bir karakter. Otizm odaklı senaryolar desteklenebilir ve ciddi oyuncuların rol alması istenebilir.

PUNKY BİR ŞEYLER KATIYOR

Çizgi filmlere baktığımız zaman, çizgi film örnekleri genelde Down sendromundan... Punky, malum otizmli bir çocuk. Çizgi film şöyle başlıyor: ‘Ben Punky, ben Down sendromluyum’. Bu da bizim Türk versiyonu, Punky gerçekten farkındalık anlamında çocuklara bir şeyler katıyor ama mesajı daha net şeylere ihtiyacımız var. Mesela ben şimdi dört yaşında seyrettirdim kızıma Punky’i dedim ki ‘Kızım ne varmış?’ Dedi ki ‘O Down sendromluymuş, biz de Erzurumluyuz baba’. Yani giden mesaj buydu, şimdi 9 yaşına geldi, diyor ki ‘Baba 2 öğretmeni var onun’, Punky’nin 2 öğretmeni var, mesela onları şimdi fark edebiliyor. Ama bütün çocuklara hitap edecek bir şey istiyorsak daha net mesajlar verilebilir.”

KARAKTERLERLE MUAYENE

“Bizde de çok popüler ve sevilen çizgi film karakterleri var, bir tanesi bu Rafadan Tayfa. Ben bunu muayenelerimde de kullanıyorum, yani şişman olan hangisi bütün çocuklar biliyorlar, akıllı olan hangisi çocuklar biliyorlar yani siz bunu herhangi bir ölçekle yapamazsınız. Diğeri de İstanbul Muhafızları. Benim komisyon üyelerimden ricam şu. Bu karakterlerin arasına bir otizmli karakter koyalım. Çok daha etkili, ayrı bir çizgi film oluşturmak... Sadece TRT Çocuk değil, TRT Belgesel’in otizmle ilgili yaptığı bir belgesel var fakat daha erken yıllarda yapılmış, daha çarpıcı belgeseller yapılabilir. Özellikle bir ailenin yaşantısıyla ilgili çok güzel belgeseller var, yabancı örnekler, bunlar örnek alınarak bir belgesel yapılabilir.”

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