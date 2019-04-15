Çıtır duruşması
Akademisyen Özlem Kumrular ‘Çıtır’ isimli köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapsi istenen Kumrular, “Çıtır çok yaşlıydı. Kalıtsal ve kronik hastalığı da vardı” dedi.
İSTANBUL Beylerbeyi’ndeki Abdullah Ağa Hamamı Sokağı’nı mesken edinen 17 yaşındaki ‘Çıtır’ isimli köpek için Çelen Apartmanı sakinleri bahçede kulübe yaptırdı. Çıtır ise 28 Ağustos 2017’de ortadan kayboldu. Mahalleli, Çıtır’ın aynı apartmanda yaşayan akademisyen Özlem Kumrular tarafından Sultangazi Cebeci Hayvan Barınağı’na bırakıldığını öğrendi. İBB Veteriner İşleri Müdürlüğü de Cebeci Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne koma halinde getirilen Çıtır’ın 2 Eylül’de öldüğünü açıkladı. Yaşanan bu gelişmeleri Hürriyet, 13 Eylül 2017’de gündeme getirmişti. Komşu Naile Karakaya’nın şikâyeti üzerine Özlem Kumrular hakkında ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasında ifade veren Kumrular, şunları söyledi:
‘ÜZERİNDEN ATLAYIP GEÇİYORDUK
“Uzun süre köpek katili olarak adlandırılmak ve haksız bir lince uğramak beni çok üzdü. Komşum Naile Karadayı, Çıtır’ı apartmanımıza alıştırdı. Kendisi yılın çok büyük bir bölümünü apartmanda geçirmemesine rağmen köpek yaz-kış her gün 3’üncü katta paspasın üzerinde yaşamaktaydı. Çıtır’ın üzerinden atlayarak dairemize ulaşmak durumunda kalıyorduk. Defalarca belediyeye başvuru yaptım. Bir cevap alınamadı. Bir gün eve uğradığımda Çıtır’ı çok yaşlı ve yorgun bir şekilde apartmanda gördüm. Çıtır’ı gizlice kaçırmadım. Apartman sakinlerinin gözü önünde yorgana sararak Ataköy’deki aile evimizin bahçesine götürdüm. İlk etapta bahçemizde besledik. Ben yurtdışına gidince kardeşim 153’ü arayarak yardım istedi. 7/24 rehabilitasyon yapılan Cebeci Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirdi. Çıtır insan yaşına vurulduğunda 119 yaşındaydı. Çok yaşlıydı ve kalıtsal, kronik hastalığı da varmış.” Dava eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
DAVA AÇTI
Naile Karakaya’nın avukatı Barış Karlı “Bakıma muhtaç bir köpeğin yaşam alanından uzaklaştırılması mala zarar verme suçunu oluşturur. Apartmandaki problemler kimseye suç işleme hakkı vermez” dedi.
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