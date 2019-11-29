Çirkin yazıya tepki yağdı: Hepimize yapılmış sayarız

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi’nde bir evin duvarına kırmızı boyayla ‘X’ işareti yapılıp “Defol Alevi” yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Evin sahibi 60 yaşındaki Bayram Şenal, yaşananları Hürriyet’e anlattı. 25 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirten Şenal, “Bu mahallede çocuklarımızı büyüttük. Böylesine çirkin bir olayla daha önce hiç karşılaşmadık” dedi. Salı sabahı köpeğine mama vermek için saat 10 civarında kapının önüne çıktığında yazıyı gördüğünü anlatan Şenal, şöyle devam etti: “Kırmızı sprey boya ile ‘Defol Alevi’ yazılmış ve çarpı işareti konulmuş. Hemen oğlumu aradım. Bana polise haber vermemi kendisinin de hemen geleceğini söyledi. Polisi ekipleri geldi, yazının fotoğraflarını çektiler. Daha sonra ise yanlarında getirdikleri siyah sprey boya ile yazıyı kapattılar. Husumetli olduğumuz herhangi biri yok.



Ailenin duvarındaki hakaret içeren yazı siyah ile boyanarak kapatıldı. X işareti üzerine de gül çizildi.

BİZE ‘ÇOCUK İŞİ’ DEDİLER

Evimiz tenha bir yerde. Geceleri içki içmeye gelenler bile oluyor. Bu olay tedirginlik yarattı. 25 yıldır yaşadığım mahallede birkaç gündür diken üstündeyim. Bize ‘çocuk işi’ dediler. Hiçbir çocuk gece bu ıssız yere gelemez. Büyük insanlar bile korkuyor, tedirgin oluyor. Bize bu tedirginliği yaşatanların bulunmasını istiyoruz. Yeşil mahalle sakinleri olarak bizler mezhepsel konuşmaları yapmayı bile zulüm sayarız. Mahallede çarşıda bakkalda bile muhabbeti olmaz. Aleviymiş Sunniymiş aslolan insanlıktır. Kim ya da kimler yaptıysa ayrışmaya izin vermeyeceğiz.”

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİM

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde evin duvarına yazılan yazıya bazı tepkiler şöyle:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İzmir Gaziemir’de bir evin duvarına yazılan ayrımcı, provokatif ve çirkin ifade asla kabul edilemez. Dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiçbir vatandaşımız ötekileştirilemez. Gaziemir’deki o ev, benim evimdir, hepimizin evidir. Bu topraklar, tüm renkleriyle Türkiye’dir.

HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Devlet kurumları tarafından bu meselenin “Birkaç çocuk yapmıştır” denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, geçmişte şu tespiti yapmıştı; Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Her şey açığa çıkarılacak.

ALEVİ’YİM, SÜNNİ’YİM, KÜRT’ÜM...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Bu toprakların kadim hikâyesinin bazen hüzünlü bazen neşeli türküleriyiz hepimiz. Alevi’yim, Sünni’yim, Kürt’üm, Türk’üm, Laz’ım, Çerkez’im, hep birlikte Türkiye’yim.

KATI ÖNLEMLER ALINMALI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Etnik farklılıklar, inanç farklılıkları bizim en büyük zenginliğimizdir. Geçmişte provokasyonlardan kaynaklı acı olaylar yaşandı. Çorum, Maraş ve Sivas halen belleklerde. Gaziemir’de Alevi yurttaşlarımızın evine çarpı konması olsa olsa büyük bir provokasyonun ön hazırlığıdır. Bu konuda devleti uyarıyorum. Olası bir provokasyona izin verilmemeli ve böyle bir hazırlığa karşı katı önlemler alınmalıdır. Aleviler yuttaşlarımızı temkinli olmaya davet ediyorum. Aleviler bu toprakların evsahibidir. Herkesin geçmişten gerekli dersi aldığına inanıyorum. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum.

TESCİLLİ VATAN HAİNİDİR

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Akıllara daha önce bedeli kanla ödenmiş eski bir tezgâhı getirmektedir. Büyük Türk milleti gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibidir. Kapısına “Alevi” yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir.

MÜNFERİT HEZEYAN

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Bunu organize hareket olarak değil münferit bir hezeyan olarak görüyorum. Herkes emin olmalıdır ki, artık Türkiye mukabil, provokatif eylemlere planlamalara itibar etmeyecek, edemez de zaten. Ayrıca geçmişe yönelik bu konularla alakalı son derece ciddi tecrübeleri olan bir milletiz. Türk milletinin kardeşlik hukukuna zarar verilmesine asla ve kata izin vermeyiz. Bu konuyla alakalı herkesi sorumlulukla davranmaya ve görevlerini aynı şuur içinde yerine getirmeye davet ediyoruz.

İÇİŞLERİ BİZZAT TARAF

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de yapılan Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı’nda, Gaziemir ilçesinde Alevi bir ailenin evinin duvarına yazılan yazıya sert tepki gösterdi: “İzmir´de bir evin işaretlendiğini öğrendik. O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. İçişleri Bakanlığı olarak bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faili meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok.”

Yenikapı’da ‘Tokat Tanıtım Günleri’nde de olayla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Dün densizin birisi bir Alevi kardeşimizin evine çarptı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Ağzım dolu dolu söylüyorum ve bütün benliğimle söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net. Kendime atılmış olarak kabul ediyorum” dedi. (DHA)

PROVOKASYONA GELMEYİN

Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat: Hükümetin tepki göstermesi anlamlı fakat yeterli değil. Hükümetin bu olayları çözmesi gerekli. Bu provokasyonların bilinçli şekilde yapıldığını düşünüyoruz. 2019 yılında ‘Defol Alevi’ yazılıyor kapılara. Bu ülkede hiçbir zaman ‘Defol Sünni’ yazılmamıştır. Bunu da asla istemeyiz, karşısında da en önde biz mücadele ederiz. Aynı duyarlılığın bizim için de gösterilmesini istiyoruz. Toplumun her kesimi bu çirkinliğin karşısında yer almalı.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut: Evi işaretlenen aile ile görüşmek üzere bir heyet oluşturduk. Her kim yapmış olursa olsun onun bulunması cezalandırılması gerekiyor. Çocuksa eğer yaptığının doğru olmadığı anlatılmalı, nasihat verilmeli. Özellikle uç mahalleler provokasyonlara çok açık. Alevi vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; şartlar ne kadar ağır olursa olsun lütfen bu provokasyonlara gelmesinler. Bu ülkede kimsenin bir diğerine defol demeye hakkı yok.

#ALEVİYİM MESAJLARI

Twitter’da “Aleviyim” etiketi altında binlerce mesaj paylaşıldı.

Müzisyen Gökhan Özoğuz: “Bu coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur.”

Oyuncu Hasibe Eren: “Ben de iyi ki #Aleviyim.”

Oyuncu Rojda Demirer: “Yolunuz insan olmaktan geçsin gerisi kolay #Aleviyim.”