Cirit alanında talihsiz kaza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCirit alanında talihsiz kaza
GeriGündem Cirit alanında talihsiz kaza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA)
27.06.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Cirit alanında talihsiz kaza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cirit alanında talihsiz kaza

KARS'ın Selim ilçesinde yapılan cirit müsabakasında sahada ciritleri toplayan yedek sporcu Berat Yiğit'e (17) at çarptı. Hastaneye kaldırılan Yiğit'in bacağının kırıldığı belirlendi.

Cirit müsabakaları Kars il birinciliği elemeleri Selim ilçesinde başladı. Elemelere, Kafkas, Akçakale ve Başköy Atlıspor Kulüpleri katıldı. İl birincisinin belirleneceği elemelerde ilk olarak Kafkas Atlıspor Kulübü ile Akçakale Atlıspor Kulübü karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabakada, at, yere düşen ciritleri toplayan Akçakale Atlıspor Kulübü'nün yedek oyuncusu Berat Yiğit'e çarptı. At, yere düşen sporcunun ayağını çiğnedi. Bir daha ayağa kalkamayan Berat Yiğit için müsabaka alanında bekleyen sağlık ekipleri, sahaya girdi. Ekiplerin müdahale ettiği Berat Yiğit, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sporcunun yapılan muayenesinde sol bacağının kırıldığı belirlendi.

Bu arada ambulans ve sağlık ekibinin hastaneye gitmesi sebebiyle cirit müsabakasına bir süre ara verildi. Sporcular, güneşten korunmak için gölge yerlere sığındı. Ambulansın alana gelmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bir uyarı daha geldi... İller arasında İstanbul da var
Oğlu öldürülen kaymakamın gözyaşları
Görüntüler isyan ettirmişti! Ağacı kıran şüpheli için flaş gelişme
Yağmalanan fabrikada böyle bekliyorlar